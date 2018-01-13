"الصحفيين" تعلن تنظيم حفل توزيع جوائز التفوق الصحفى الأربعاء المقبل

"الصحفيين" تعلن تنظيم حفل توزيع جوائز التفوق الصحفى الأربعاء المقبلالسبت، 13 يناير 2018 04:59 م
حاتم زكريا
كتب محمد السيد
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أكد حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن هيئة مكتب مجلس النقابة قررت تنظيم حفل توزيع جوائز التفوق الصحفى مساء الأربعاء المقبل.
وأضاف حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هيئة مكتب مجلس النقابة اتخذت عدة قرارات بشأن صرف إعانات و قروض حسنة، مشيرا إلى أن مجلس النقابة سيعقد اجتماع له الأربعاء القادم.
وكان عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، عقد اجتماعا له، اليوم، السبت، بهيئة مكتب مجلس النقابة، للنظر فى ملفات النقابة وطلبات الأعضاء، وشارك فى الاجتماع، حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد ميرى وكيل النقابة، وإبراهيم أبو كيلة رئيس لجنة الحريات بالنقابة، ومحمد شبانة أمين الصندوق.
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