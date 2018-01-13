الشرطة الكندية تبحث عن رجل قطع حجاب فتاة خلال ذهابها لمدرستها





تورونتو (رويترز)

تحقق شرطة مدينة تورونتو الكندية، فى إقدام شخص مجهول على قطع حجاب فتاة تبلغ العمر 11 عاما، وهى ذاهبة إلى مدرستها الجمعة، مما زاد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات أخرى ضد الهجمات على المسلمين.

وقالت متحدثة باسم شرطة المدينة إن المهاجم قطع فى محاولتين خلال عشر دقائق حجاب الفتاة باستخدام مقص خلال سيرها مع شقيقها إلى مدرستها.

وقالت خولة نعمان الطالبة بالصف السادس للصحفيين فى مدرستها اليوم "شعرت باضطراب وخوف ورعب"، وأضاف قائلة "صرخت وفر الرجل. واتبعنا هذا الحشد من الناس حتى نكون فى آمان. لكنه عاد ثانية وأقدم على قطع حجابى مجددا".

وقالت إدارة المدرسة إنها تشعر بصدمة بسبب الهجوم الذى وصفته كاثلين وين رئيسة وزراء إقليم أونتاريو بأنه "عمل كراهية جبان" لا يمثل الإقليم.

وجاء الهجوم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لإطلاق نار فى مسجد بمدينة كيبيك أودى بحياة ستة من المصلين، وقرر قاض فى كيبيك الشهر الماضى تعليق قانون يحظر ارتداء النقاب وغيره من أغطية الوجه فى العمل أو خلال القيام بخدمة عامة.