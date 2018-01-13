السكة الحديد ترفع مذكرة لوزير النقل لتشكيل لجنة لفحص عروض أكبر صفقة عربات





كتب رضا حبيشى

رفعت هيئة السكة الحديد مذكرة إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، تطلب تشكيل لجنة فنية لفحص وتقييم العروض التى تلقتها لتصنيع وتوريد الـ1300 عربة التى ترغب الهيئة فى شرائها ضمن المناقصة المحدودة التى طرحتها بين الشركات العالمية، مؤكدة فى مذكرتها أنها تلقت 7 عروض عالمية لتصنيع وتوريد هذه العربات فى إطار خطتها لتحديث أسطول قطاراتها.

وقال المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه حدد ممثلى الهيئة فى تشكيل اللجنة الفنية خلال المذكرة التى أرسلها إلى وزير النقل، وأنه ينتظر قرار الوزير لاستكمال باقى تشكيل اللجنة الفنية والموافقة على ممثلى الهيئة الذين تم تسميهم فى المذكرة المرسلة من أجل البدء فى أعمال فحص وتقييم عروض توريد العربات، مشيرًا إلى أن اللجنة ستضم ممثلين من جهات متخصصة مختلفة.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، أن وزارة النقل حريصة على إشراك ممثلين متخصصين لجهات مختلفة فى اللجنة الفنية من أجل تحقيق أكبر قدر من الشفافية وتحقيق المصلحة العليا للهيئة، خاصة أن قيمة العربات التى سيتم توريدها ستقدر بمليارات الجنيهات، لافتًا إلى أنه بمجرد انتهاء تشكيل اللجنة الفنية وصدور قرار وزير النقل بتشكيلها ستبدأ أعمالها، بحيث ينتهى فحص وتقييم العروض وتحديد العرض الفائز قبل نهاية مارس المقبل.

واستطرد رئيس هيئة السكة الحديد: "هذه أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة لشراء عربات.. والهيئة حرصت على شرائها عبر مناقصة عامة بدلاً من التفاوض والأمر المباشر للوصول لأفضل العروض وأقلها تكلفها على الهيئة"، مشيرًا إلى أن المفاضلة ستكون بين 7 عروض عالمية بينها 3 عروض تقدمت بها شركات صينية وعرضان من إسبانيا، وعرض روسى مجرى وآخر إيطالى.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أن اللجنة الفنية عقب انتهاء تشكيلها ستبدأ أعمالها بفتح المظاريف الفنية أولاً لتبدأ تقييمها وفحص مدى مطابقتها للمواصفات التى حددتها الهيئة، متابعًا: "سيتم تحديد العروض المطابقة للمواصفات التى حددتها الهيئة ثم سيتم فتح المظاريف المالية.. والشركة ذات العرض الأقل قيمة وأكثر تسهيلات فى شروط التمويل المقدمة مع العرض سيتم قبولها وإعلان فوزها".

ولفت رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أن الهيئة وحدت مواصفات العربات التى تحتاجها، كما اشترطت خلال طرحها المناقصة المحدودة أن يكون العرض مقترنًا معه تمويل حكومى فى صورة قرض ميسر يغطى تكلفة شراء العربات بالكامل، مستطردًا: "لذلك شروط هذا القرض وتسهيلات سداده ستكون أحد العناصر الرئيسية المحددة للشركة التى سيتم اختيارها لتصنيع وتوريد هذه العربات".

وأشار سالم، إلى أن هيئة السكة الحديد حددت خلال طرحها مناقصة شراء هذه العربات الجدول الزمنى لتوريدها بحيث لا يتعدى 40 شهرًا من تاريخ التعاقد، بجانب تجميع وتصنيع 40% من هذه العربات على الأقل داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، حيث تشمل هذه العربات 800 عربة مميزة، و300 عربة مميزة مكيفة تكون بمواصفات العربات المميزة من حيث الشكل والتصميم لكن مكيفة، بالإضافة إلى 200 عربة مكيفة درجتين أولى وثانية.

وأكدت مصادر بوزارة النقل لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تدرس إشراك ممثلين للهيئة العربية للتصنيع والكلية الفنية العسكرية وأساتذة كليات هندسة يتم ترشيحهم من قبل الجهات التابعين لها، بحيث تضم اللجنة ممثلى هذه الجهات بجانب ممثلى هيئة السكة الحديد ووزارة النقل لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والوصول لأفضل العروض المتقدمة.