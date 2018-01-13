الرئيس الفرنسى يشدد على "ضرورة احترام" الاتفاق النووى مع إيران

الرئيس الفرنسى يشدد على "ضرورة احترام" الاتفاق النووى مع إيرانالسبت، 13 يناير 2018 11:21 م
الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون
(أ ف ب)
إضافة تعليق
ذكر الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون اليوم السبت خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو بـ "ضرورة أن يحترم جميع الأطراف" الاتفاق النووى الموقع مع إيران، وفق ما أعلن الإليزيه فى بيان.
وكانت إسرائيل أشارت فى وقت سابق إلى هذا الاتصال موضحة أن نتانياهو حض ماكرون على "إعادة النظر" فى الاتفاق بعدما وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة إنذارا إلى الأوروبيين فى هذا المعنى.
إضافة تعليق
قبل ساعات من التعديل الوزارى.. "النواب" يقيمون الوزراء فى "آخر النهار": شريف إسماعيل باقٍ فى منصبه.. و9 وزراء فى مهب الريح.. القاضى رجل تكنوقراط والجارحى وزير ممتاز.. السياحة والثقافة على رأس الوزارات الفاشلة
اسأل الرئيس.. المصريون يوجهون أسئلتهم لـ"السيسى" لليوم الرابع على التوالى.. هل يأتى اليوم ونرى رئيس وزراء مصر امرأة؟.. لماذا لم نتجه للمحاكم الدولية بخصوص سد النهضة؟.. وهل نطلق مشاريع جديدة للوجه القبلى؟
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة