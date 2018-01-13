الرئيس الفرنسى يشدد على "ضرورة احترام" الاتفاق النووى مع إيران





(أ ف ب)

ذكر الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون اليوم السبت خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو بـ "ضرورة أن يحترم جميع الأطراف" الاتفاق النووى الموقع مع إيران، وفق ما أعلن الإليزيه فى بيان.

وكانت إسرائيل أشارت فى وقت سابق إلى هذا الاتصال موضحة أن نتانياهو حض ماكرون على "إعادة النظر" فى الاتفاق بعدما وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة إنذارا إلى الأوروبيين فى هذا المعنى.