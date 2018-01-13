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الداخلية العراقية: الاجتماع مع وفد إقليم كردستان كان مثمرا

السبت، 13 يناير 2018 04:10 م
الداخلية العراقية: الاجتماع مع وفد إقليم كردستان كان مثمرا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى


أ ش أ
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، أن الاجتماع مع وفد إقليم كردستان، كان مثمراً، مؤكدة أن الإقليم أبدى تفهمًا واستجابة للدستور والقوانين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن، فى تصريح لوكالة أنباء الإعلام العراقى "واع"، إن "وزير الداخلية الاتحادية، قاسم الأعرجى، ترأس الاجتماع مع الوفد الكردى الذى كان وزير داخلية الإقليم كريم سنجارى، يشارك فيه، مبينا أن الاجتماع كان مثمراً وساد نوع من التفاهم والانسجام بين الطرفين.

وأضاف أن الإقليم أبدى تفهما واضحا واستجابة للدستور العراقى والقوانين، مبينا أن سبب تراكم بعض المشاكل هو عدم التواصل، وسيكون هناك اجتماع تفصيلى لكل هذه الأمور الاثنين المقبل.

وكان وفد كردستانى برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجارى، قد وصل، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد لإجراء مباحثات مع مسئولين فى الحكومة الاتحادية بشأن إدارة المنافذ الحدودية.


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