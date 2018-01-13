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الداخلية التونسية: اعتقال 16 تكفيرياً اندسوا وسط المحتجين

السبت، 13 يناير 2018 01:20 م
الداخلية التونسية: اعتقال 16 تكفيرياً اندسوا وسط المحتجين احتجاجات تونس - ارشيفية


إيمان حنا
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اعتقل الأمن التونسى خلال مواجهات مع المحتجين 16 عنصراً تكفيرياً، كان بعضهم خاضعاً للمراقبة الإدارية والأمنية أو للإقامة الإجبارية، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.

وحذر خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، كما ورد فى الشرق الاوسط، من إمكانية استغلال التنظيمات الإرهابية الاحتجاجات الاجتماعية لإيقاظ الخلايا الإرهابية النائمة، ودفع تونس نحو المزيد من الفوضى. وقال في تصريح إن المتّهمين ثبت تورطهم وضلوعهم في أحداث النهب والسلب والحرق التي جدت في عدة ولايات (محافظات) تونسية خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد الزيادات في الأسعار.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الداخلية التونسية بأنها ألقت القبض كذلك على عنصر إرهابي في مدينة الهوارية (شمال شرقي تونس)، وقالت إن المتهم نشر صوراً لأمنيين ونعتهم بـ«الطواغيت»، وأعلن تبنيه للفكر «الداعشي». كما ثبت لديها تنزيله في حسابه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تدوينات وصوراً تمجد تنظيم داعش الإرهابي، وتحرض على القتال، وتحرض ضمنياً على اعتراض قوات الأمن، خصوصاً في إطار الاحتجاجات التي تشهدها تونس حالياً.

ووفق إحصاءات وزارة الداخلية التونسية، فقد عاد إلى تونس نحو 800 إرهابي من جبهات القتال، وهناك نحو 137 إرهابياً منهم تحت المراقبة الأمنية، أو يخضعون للإقامة الجبرية. ووفق متابعين للوضع الأمني في تونس، تقدر أعداد الخلايا الإرهابية النائمة بما بين 300 و400 خلية، وهي تنتظر الفرصة المناسبة لمهاجمة الدولة المدنية وإرباك مؤسساتها، خصوصاً الأمن والجيش.


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