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الخارجية الروسية: موسكو وبكين ستشاركان فى حل الأزمة الكورية الشمالية

السبت، 13 يناير 2018 06:25 م
الخارجية الروسية: موسكو وبكين ستشاركان فى حل الأزمة الكورية الشمالية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف


(أ ش أ)
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو وبكين ستعززان تعاونهما للمشاركة فى التخفيف من حدة التوترات فى شبه الجزيرة الكورية.

وأوضحت الخارجية الروسية -فى بيان بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية فى نسختها باللغة الإنجليزية، أن نائب وزير الخارجية الروسى إيجور مورجولوف التقى مساعد وزير الخارجية الصينى كونج شوانيو فى العاصمة الروسية موسكو اليوم السبت، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع فى شبه الجزيرة الكورية وجنوب شرق آسيا.

وأكد الطرفان أن بلديهما ينبغى أن يعززا التعاون للتخفيف من حدة التوترات والتوصل إلى حل لجميع المشكلات التى تواجهها المنطقة من خلال مبادرات سلام مشتركة.


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