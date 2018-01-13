الحكومة التونسية تقر رفع دعم العائلات المعوزة ومنحة التقاعد

الحكومة التونسية تقر رفع دعم العائلات المعوزة ومنحة التقاعدالسبت، 13 يناير 2018 07:23 م
وزير الشؤون الاجتماعية التونسى محمد الطرابلسى
كتب أيمن رمضان
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قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسى، إن الحكومة اتخذت إجراءات برفع منحة العائلات المعوزة كما أقرت رفع منحة التقاعد، جاء ذلك وفق شريط الأخبار العاجلة لفضائية "سكاى نيوز".
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