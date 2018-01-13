الحكومة التونسية تقر رفع دعم العائلات المعوزة ومنحة التقاعد





كتب أيمن رمضان

قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسى، إن الحكومة اتخذت إجراءات برفع منحة العائلات المعوزة كما أقرت رفع منحة التقاعد، جاء ذلك وفق شريط الأخبار العاجلة لفضائية "سكاى نيوز".