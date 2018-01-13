الحكم بالسجن 4 سنوات على فتاة تونسية سرقت والدها للانضمام لـ "داعش"السبت، 13 يناير 2018 01:47 م
داعش ـ صورة أرشيفية
تونس(أ ش أ)
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قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر فى قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بالسجن أربع سنوات بحق فتاة سرقت أموال والدها التاجر ثم قام أحد المهربين بالتنسيق مع عنصر متشدد ينشط على الحدود التونسية الجزائرية بتهريبها إلى الجزائر للالتحاق بـتنظيم "داعش" والزواج من أحد قادته.
وذكرت صحيفة "الصريح "التونسية أنه رغم ذلك فإن الفتاة وبعد وصولها إلى الجزائر قررت العدول عن السفر والعودة إلى تونس فتم القبض عليها على الحدود بين البلدين.
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