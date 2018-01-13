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الجيش السورى يسيطر على 15 قرية جديدة فى ريف حلب الجنوبى

السبت، 13 يناير 2018 09:20 م
الجيش السورى يسيطر على 15 قرية جديدة فى ريف حلب الجنوبى الجيش السورى


(أ ش أ)
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سيطر الجيش السورى ، اليوم السبت، مدعوما من القوات الرديفة، على 15 قرية جديدة فى ريف حلب الجنوبى بعد القضاء على آخر تجمعات وتحصينات تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة به هناك.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن وحدات من الجيش والقوات الرديفة واصلت تقدمها فى القرى والمناطق التى ينتشر فيها مسلحو "جبهة النصرة" فى الريف الجنوبى لحلب، مؤكدة استعادة الجيش السيطرة على: قيقان والأيوبية وكفر ابيش وبلوزة والمنطار والصفا وتليل الصفا وكفر كار وبنان وام جرن والزراعة وبرج الرمان وحفرة الحص وابو غتة وجب جاسم.

ونوهت بأن عمليات الجيش اتسمت بالدقة والسرعة فى التنفيذ، وأسفرت عن القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم، كما مشطت وحدات الهندسة القرى والبلدات لإزالة الألغام والعبوات الناسفة التى زرعها الإرهابيون بين منازل المواطنين والشوارع الرئيسة والساحات العامة.

من جانبهم.. قال ناشطون سوريون - حسبما نقلت عنهم (روسيا اليوم) - إن "هذا التقدم جاء نتيجة لاستمرار عمليات القصف المكثف الذى يمارسه الجيش السورى ويطال القرى التى لا تزال خارج سيطرته فى الريف الحلبى الجنوبي".

وأضاف الناشطون أن التقدم، الذى تم تحقيقه اليوم فى ريف حلب الجنوبى باتجاه ريف إدلب ومطار أبو الضهور، قلص المسافة الفاصلة بين القوات السورية فى المنطقتين إلى أقل من 6 كيلومترات.


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