الجيش السورى يستعيد مواقع من جبهة النصرة فى ريف إدلب





دمشق (أ ش أ)

أعلن الإعلام الحربى المركزى السورى أن الجيش نجح فى استعادة جميع النقاط من تنظيم"جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها والتى خسرها خلال الـ48 ساعة الماضية فى ريف إدلب الجنوبى الشرقى.

وقال الإعلام الحربى - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، إن الجيش السورى أوقع خلال عملية الاستعادة قتلى وجرحى فى صفوف هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وحلفائها بينهم مسؤولون ميدانيون وعسكريون.. مشيرا إلى أن الجيش أفشل هجومين انتحاريين فى محيط قريتى (خريبة وربيعة) فى ريف إدلب الجنوبى الشرقى.

كما أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن قوات النظام السورى سيطرت على 5 قرى جديدة جنوبى حلب، مشيرا إلى ارتفاع عدد القرى التى سيطرت عليها القوات إلى 18 قرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المرصد وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن إجمالى عدد القرى التى سيطرت عليها قوات النظام فى حلب بلغ 39 قرية، مشيرا إلى أن القوات باتت تبعد 6 كيلومترات عن قوات المعارضة المتواجدة فى الريف الشرقى لإدلب.

ولفت المرصد، إلى أن القوات السورية تواصل هجومها على فصائل المعارضة من محورى ريف حلب الجنوبى باتجاه إدلب، متقدما نحو مطار أبو الضهور العسكرى.

من ناحية أخرى أحرزت قوات النظام السورى تقدما جديدا على فصائل المعارضة السورية بالقرب من مدينة حرستا فى ريف دمشق الشرقي، وذلك بسيطرتها على عدة مواقع من قبضة المعارضة السورية.

وأوضح المرصد السورى لحقوق الإنسان - اليوم السبت، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن القوات السورية خاضت معارك عنيفة مع فصائل المعارضة، تمكنت خلالها من السيطرة على مزارع ومبان جديدة قرب مدينة حرستا فى ريف دمشق الشرقى.

وأشار إلى تعرض عدة مناطق فى غوطة دمشق الشرقية لقصف جوى وصاروخى عنيفين، وسط أنباء عن سقوط مزيد من القتلى والجرحى.