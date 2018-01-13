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الإعدام لميكانيكى حرق وقتل حماته وشرع فى قتل طليقته وابنته بدمياط

السبت، 13 يناير 2018 05:52 م
الإعدام لميكانيكى حرق وقتل حماته وشرع فى قتل طليقته وابنته بدمياط غرفة الإعدام - أرشيفية


دمياط معتز الشربينى
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قضت محكمة جنايات دمياط الدائرة الرابعة بمعاقبة ميكانيكى بالإعدام بإجماع الأراء وبموافقة فضيلة مفتى الجمهورية، لإدانته بحرق وقتل حماته السابقة وشروعه فى قتل طليقته وابنته.

صدر الحكم من هيئة المحكمة برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف يوسف ومصطفى عبد الحفيظ ابو العلا عبد الحفيظ بحضور إبراهيم محمود جاد الله وكيل النيابة بأمانة سر رمضان السيد الديسطى وعماد حمدى الجميل الزغبى.

ترجع أحداث القضية إلى شهر أغسطس من عام 2016 عندما قام رضا معوض السعيد أبو العنين ميكانيكى من كفر العرب فارسكور بدمياط بحرق وقتل حماته السابقة فهيمة السعيد محمد الكفراوى، وشرع فى قتل زوجته بسمة صابر صابر وابنته لارا، بسبب خلافات سابقة، وذلك باستخدام مادة حارقة، وتمكن الرائد محمد المليجى رئيس ماحث فارسكور من القبض عليه والأدوات المستخدمة فى الجريمة.


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