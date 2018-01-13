الإعدام لعاطل بتهمة قتل سائق فى مشاجرة بالإسماعيلية

حبل مشنقة - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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قضت محكمة جنايات الإسماعيلية " الدائرة الثانية"برئاسة المستشار هانى كمال غبريال وعضوية المستشارين محمد شرف وشريف بركات بأمانة سر محمد عبدالستار وحسام حسن بالإعدام شنقا على عاطل قتل سائقا فى مشاجرة بالإسماعيلية فى الجناية رقم 3877 لسنة 2013 جنايات قسم أول الإسماعيلية والمقيدة برقم 1952 لسنة 2013 جنايات كلى الإسماعيلية
وتعود أحداث القضية إلى يوم 3/8/2013 بدائرة قسم أول الإسماعيلية حيث قام المتهم "مصطفى.م.ج" 26 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بقتل المجنى عليه"على.ال.أ" 30 عاما سائق مستخدما سلاحا ناريا أثناء مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة بدائرة قسم أول الإسماعيلية أسفرت عن مقتل الأخير.
تم القبض على المتهم وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.
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