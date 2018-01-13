video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 02:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الإعدام لعاطل بتهمة قتل سائق فى مشاجرة بالإسماعيلية

السبت، 13 يناير 2018 08:39 م
الإعدام لعاطل بتهمة قتل سائق فى مشاجرة بالإسماعيلية حبل مشنقة - أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية " الدائرة الثانية"برئاسة المستشار هانى كمال غبريال وعضوية المستشارين محمد شرف وشريف بركات بأمانة سر محمد عبدالستار وحسام حسن بالإعدام شنقا على عاطل قتل سائقا فى مشاجرة بالإسماعيلية فى الجناية رقم 3877 لسنة 2013 جنايات قسم أول الإسماعيلية والمقيدة برقم 1952 لسنة 2013 جنايات كلى الإسماعيلية

وتعود أحداث القضية إلى يوم 3/8/2013 بدائرة قسم أول الإسماعيلية حيث قام المتهم "مصطفى.م.ج" 26 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بقتل المجنى عليه"على.ال.أ" 30 عاما سائق مستخدما سلاحا ناريا أثناء مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة بدائرة قسم أول الإسماعيلية أسفرت عن مقتل الأخير.

تم القبض على المتهم وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإعدام لتاجر مواشى ذبح والده فى الإسماعيلية

الإسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الإسماعيلية

جنايات الإسماعيلية



لا تفوتك
رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة