الإسماعيلية تستعد للدورة الـ 20 من مهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسخر كافة إمكانياتها لخدمة الإعداد والتجهيز اللازم لإقامة دورة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، فى دورته الـ 20 لهذا العام، والمقرر له خلال الفترة من 4 الى 11من شهرأبريل القادم.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان لهذا العام، ووائل ممدوح المدير الإدارى للمهرجان والفنان ماهر كمال رئيس إقليم القناه وسيناء الثقافى، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لاستعراض ومناقشة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالإستعداد لإنطلاق الدورة الـ 20 لمهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، لهذا العام والذى يتم تنظيمه بمشاركة عدد كبير من مختلف دول العالم.

وطالب المحافظ خلال اللقاء بضرورة إتخاذ كافة التدابير اللازمة للاستعداد لمهرجان هذا العام والعمل على توفير كافة الاحتياجات لإخراج دورة هذا العام بالشكل المتميز الذى يليق بأسم مصروالاسماعيلية، ومتابعة كافة التجهيزات اللوجيستية للمهرجان وتذليل أي عقبات .

ومن جهته أشار رئيس المهرجان، إلى أن دورة المهرجان لهذا العام تعد دورة استثنائية نظرا للاحتفال بالدورة الـ 20 والاحتفال باليوبيل الفضى ومرور 25 عاما على تأسيس المهرجان، مؤكدا على أنه تم تلقى عدد كبير من الطلبات من مختلف دول العالم للمشاركة فى دورة مهرجان هذا العام والذى وصل الى 62 دولة تقدمت للمشاركة فى المهرجان إضافة الى إستقبال عدد كبير من الأفلام التى تصل الى ما يزيد عن ثلاثة آلاف فيلم والتى يجرى فرزها وتنصيفها وتقييمها بمعرفة اللجان المتخصصة بالمركز القومى للسينما .

وأضاف رئيس المهرجان، أنه سوف يتم ضمن فعاليات دورة المهرجان لهذا العام إقامة معرض خاص يؤرخ للمهرجان منذ نشأته فى دورته الأولى ويتضمن المعرض عرض لجميع شعارات وبوسترات الدورات السابقة بالصور الى جانب عرض أسماء الأفلام الفائزة وأسماء المكرمين والفائزين بجوائز المهرجان فى تلك الدورات، إضافة الى تنظيم ورشة عمل متخصصة للرسوم المتحركة، وأفلام التحريك بالتعاون مع المركز القومى للسينما وورشة أخرى متخصصة للسيناريو، ومن المنتظر أن يشارك فى دورة هذا العام عدد كبير من مختلف دول وقارات العالم التى تشترك لأول مرة .