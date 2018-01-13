الأرصاد: طقس اليوم معتدل والعظمى بالقاهرة 21 درجة

كتب – وائل ربيعى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية، قد تمتد لبعض محافظات الوجه البحري مساءً، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربًا .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر و20 سم إلى متر و60 سم، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: