الآلاف فى النمسا يشاركون فى احتجاج على الحكومة اليمينية

الآلاف فى النمسا يشاركون فى احتجاج على الحكومة اليمينيةالسبت، 13 يناير 2018 07:46 م
مظاهرات فى النمسا - أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق
خرج آلاف المحتجين إلى شوارع فيينا اليوم السبت داعين الدول الأوروبية لمقاطعة أعضاء حكومة اليمين الجديدة فى النمسا.
واحتشد نحو 20 ألفا وفقا لتقديرات الشرطة للاحتجاج ضد الائتلاف الحكومى الجديد الذى ضم حزب الحرية اليمينى المتطرف الذى أسسه سياسيون تربطهم صلات بالنازية.
وتشكل المتظاهرون من طلبة وجماعات يسارية ومتقاعدات أطلقن على أنفسهن اسم (جدات ضد اليمين) وآخرين ممن حملوا لافتات كتب عليها "لا تدعوا النازيين يحكمون".
وقالت الشرطة النمساوية إن ما يصل إلى ألف رجل شرطة شاركوا فى تأمين الاحتجاج الذى وصفوه بأنه سلمي.
ودعا الحشد لأن تقاطع الحكومات الأوروبية وزراء حزب الحرية ولمقاطعة النمسا عندما تتسلم دورة رئاسة الاتحاد الأوروبى المقرر أن تبدأ فى النصف الثانى من العام الجاري.
إضافة تعليق
قبل ساعات من التعديل الوزارى.. "النواب" يقيمون الوزراء فى "آخر النهار": شريف إسماعيل باقٍ فى منصبه.. و9 وزراء فى مهب الريح.. القاضى رجل تكنوقراط والجارحى وزير ممتاز.. السياحة والثقافة على رأس الوزارات الفاشلة
اسأل الرئيس.. المصريون يوجهون أسئلتهم لـ"السيسى" لليوم الرابع على التوالى.. هل يأتى اليوم ونرى رئيس وزراء مصر امرأة؟.. لماذا لم نتجه للمحاكم الدولية بخصوص سد النهضة؟.. وهل نطلق مشاريع جديدة للوجه القبلى؟
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة