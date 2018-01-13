الآلاف فى النمسا يشاركون فى احتجاج على الحكومة اليمينية





(رويترز)

خرج آلاف المحتجين إلى شوارع فيينا اليوم السبت داعين الدول الأوروبية لمقاطعة أعضاء حكومة اليمين الجديدة فى النمسا.

واحتشد نحو 20 ألفا وفقا لتقديرات الشرطة للاحتجاج ضد الائتلاف الحكومى الجديد الذى ضم حزب الحرية اليمينى المتطرف الذى أسسه سياسيون تربطهم صلات بالنازية.

وتشكل المتظاهرون من طلبة وجماعات يسارية ومتقاعدات أطلقن على أنفسهن اسم (جدات ضد اليمين) وآخرين ممن حملوا لافتات كتب عليها "لا تدعوا النازيين يحكمون".

وقالت الشرطة النمساوية إن ما يصل إلى ألف رجل شرطة شاركوا فى تأمين الاحتجاج الذى وصفوه بأنه سلمي.

ودعا الحشد لأن تقاطع الحكومات الأوروبية وزراء حزب الحرية ولمقاطعة النمسا عندما تتسلم دورة رئاسة الاتحاد الأوروبى المقرر أن تبدأ فى النصف الثانى من العام الجاري.