اصابة 4 مجندين فى انقلاب مدرعة بالمنيا

اصابة 4 مجندين فى انقلاب مدرعة بالمنياالسبت، 13 يناير 2018 08:43 م
حادث تصادم - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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أصيب 4 مجندون إثر انقلاب مدرعة على طريق العدوة نزلة رمضان بدائرة المركز، فى محافظة المنيا.
كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العقيد يسرى قنديل، مأمور مركز شرطة العدوة، بانقلاب مدرعه بطريق العدوة - قرية نزله رمضان، بدائرة المركز، مما ادى إلى اصابة 4 مجندين.
انتقل الرائد أحمد درويش، رئيس مباحث المركز على رأس قوة، ترافقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث حيث تم نقل المصابين لمستشفى العدوة المركزى ، وتحرر محضرا بالواقعة.
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