استجابة لـ"اليوم السابع".. مياه القاهرة تؤكد إصلاح كسر إحدى المواسير فى 15 مايو





كتبت شرويت ماهر

استجابت شركة مياه شرب القاهرة لشكوى تم نشرها بموقع "اليوم السابع"، صباح اليوم السبت، تحت عنوان "غرق المنطقة الأولى بـ15 مايو بسبب كسر ماسورة مياه".

وردت الشركة بأنه قد تم الانتهاء من إصلاح كسر الماسورة بالمنطقة منذ يوم الأربعاء الماضى، وهذا بناء على تعليمات وتوجيهات السيد الأستاذ المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب بالقاهرة.

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