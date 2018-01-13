video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 13 يناير 2018 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

احالة مدير إدارة أبو قرقاص التعليمية للشئون القانونية بالمنيا

السبت، 13 يناير 2018 01:35 م
احالة مدير إدارة أبو قرقاص التعليمية للشئون القانونية بالمنيا محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

قرر محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إحالة مدير إدارة أبوقرقاص التعليمية، وموجهى مادتى التربية الدينية، والدراسات الاجتماعية، في الإدارة، إلى الشئون القانونية للتحقيق.

جاء ذلك، على خلفية قيام مدير الإدارة وموجهي المادتين تصوير النسخة الاحتياطية لامتحان المادتين لطلاب الصف السادس الابتدائى، داخل إحدى المكتبات الخاصة فى مدينة أبوقرقاص، بسبب تعطل ماكينة تصوير الإدارة.

 

 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط شقيقين لاتهامهما بالنصب على المواطنين بالمنيا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

اخبار المنيا

مديرية التربية والتعليم

ادارة ابوقرقاص



لا تفوتك
"الكهرباء" تستعد للأمطار بصيانة الأبراج والخطوط الهوائية لتفادى الانقطاعات

"الكهرباء" تستعد للأمطار بصيانة الأبراج والخطوط الهوائية لتفادى الانقطاعات

تعرف على عقوبة من يدلى بصوته مرتين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

تعرف على عقوبة من يدلى بصوته مرتين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الرياضة المصرية اليوم.. عودة الأهلى والمصرى من الإمارات.. و4 مباريات مثيرة فى انطلاقة الدور الثانى للدورى.. الإسماعيلى يواجه زعيم الثغر.. الرجاء مع المقاولون.. المقاصة يستضيف الأسيوطى.. والنصر يصطدم بطنطا

الرياضة المصرية اليوم.. عودة الأهلى والمصرى من الإمارات.. و4 مباريات مثيرة فى انطلاقة الدور الثانى للدورى.. الإسماعيلى يواجه زعيم الثغر.. الرجاء مع المقاولون.. المقاصة يستضيف الأسيوطى.. والنصر يصطدم بطنطا

انفراد.. الأزهر يبحث إنشاء المعاهد اليابانية.. وفد يابانى زار الجامعة وقطاع المعاهد لعرض تجربتهم.. مسئول التعاون الدولى: انتهيت من المشروع لعرضه على الإمام الأكبر.. رئيس المعاهد: ننتظر زيارة سفير اليابان

انفراد.. الأزهر يبحث إنشاء المعاهد اليابانية.. وفد يابانى زار الجامعة وقطاع المعاهد لعرض تجربتهم.. مسئول التعاون الدولى: انتهيت من المشروع لعرضه على الإمام الأكبر.. رئيس المعاهد: ننتظر زيارة سفير اليابان

من الطب للسياسة.. تعرف على أفضل المهن المناسبة لأبناء برج الجدى

من الطب للسياسة.. تعرف على أفضل المهن المناسبة لأبناء برج الجدى

إنفو جراف.. التاريخ يساند الإسماعيلى أمام زعيم الثغر قبل المواجهة 106

إنفو جراف.. التاريخ يساند الإسماعيلى أمام زعيم الثغر قبل المواجهة 106

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة