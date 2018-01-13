احالة مدير إدارة أبو قرقاص التعليمية للشئون القانونية بالمنيا

احالة مدير إدارة أبو قرقاص التعليمية للشئون القانونية بالمنياالسبت، 13 يناير 2018 01:35 م
محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار
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قرر محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إحالة مدير إدارة أبوقرقاص التعليمية، وموجهى مادتى التربية الدينية، والدراسات الاجتماعية، في الإدارة، إلى الشئون القانونية للتحقيق.
جاء ذلك، على خلفية قيام مدير الإدارة وموجهي المادتين تصوير النسخة الاحتياطية لامتحان المادتين لطلاب الصف السادس الابتدائى، داخل إحدى المكتبات الخاصة فى مدينة أبوقرقاص، بسبب تعطل ماكينة تصوير الإدارة.
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