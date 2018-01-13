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اتحاد نساء مصر يعقد اليوم الملتقى الأول لاحتياجات النساء

السبت، 13 يناير 2018 04:00 ص
اتحاد نساء مصر يعقد اليوم الملتقى الأول لاحتياجات النساء اتحاد نساء مصر - ارشيفية


كتب محمود راغب
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يعقد  الاتحاد العام لنساء مصر "الملتقى الأول لاحتياجات النساء"، صباح اليوم السبت، ضمن مشروع دعم ومساندة القيادات النسائية، الذى ينفذه الاتحاد بالتعاون مع شبكة من الجمعيات الأهلية بـ6 محافظات.
 
ويستهدف الملتقى تحديد الاحتياجات الملحة للمرأة، ودعم التواصل بين النائبات والقيادات النسائية من الناخبات، وهذا من شأنه إشراك النساء فى اقتراح مشروعات القوانين، وصياغة السياسات الوطنية الداعمة للأسرة المصرية والمرأة بصفتها العمود الأساسى فيها، وكذلك يساعد هذا النشاط فى زيادة التفاعل والتواصل بين النائبات والناخبات، خاصة القيادات المحلية.
 
ومن المقرر أن يحضر الملتقى عدد من عضوات مجلس النواب و60  قيادة نسائية من الجمعيات الأهلية وعدد من الإعلاميات والإعلاميين.
 

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