ائتلاف دعم مصر بدمياط يجمع 1200 توكيل لترشيح السيسى لولاية ثانية





دمياط - عبده عبد البارى

قال محمد الزينى عضو مجلس النواب ومنسق إئتلاق دعم مصر بدمياط ،إن الحملة نجحت فى تحرير 1200 توكيل لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، لافتا إلى أن الحملة نجحت في تحقيق الهدف المطلوب بجمع 1000 توكيل لدعم الرئيس.

وأوضح الزينى، أن ائتلاف دعم مصر يثمن ويقدر ما قدمه الرئيس للوطن خلال ولايته الأولى، وما قبلها من تصدٍ حاسم وشجاع لمحاولة زعزعة استقرار الوطن والتى استنفرت جموع المصريين ليخرجوا فى ثورة حقيقية فى الثلاثين من يونيو 2013 منادين باستقلال الوطن من هيمنة جماعة متطرفة على شؤون البلاد، كما يثمن جهود الرئيس لتحقيق الانتقال السلمى للسلطة واستعادة بناء الدولة المصرية بمؤسساتها الوطنية العريقة.

وأكد أن دافع الائتلاف لتأييد ترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يأتى من فراغ وإنما ينبع من إدراك لقيمة الإنجاز الذى تحقق على أرض مصر بقيادته وترجمة لمواقفه الجسورة فى حسم المشكلات ومواجهتها ووضع رؤية مستقبلية لمصر تحقق أهداف التنمية بعيدة المدى وتستكمل بناء مقومات الدولة المدنية الحديثة.

وتابع : يظل حجم الإنجاز، وقيمة العمل، والجهد، والمسؤولية، التى تحملها القائد فى هذا المنعطف التاريخى من عمر الوطن هو الدافع لتأييد الائتلاف لدعم ترشح سيادته، إنجازات حقيقية على أرض الواقع تمثلت فى مواجهة المشكلات والأزمات الطاحنة التى كانت تواجه المواطن فى حياته اليومية، والتحديات الاقتصادية الكبيرة من تضاؤل الاحتياطى النقدى، وتراجع معدلات النمو، وتوقف حركة الإنتاج.