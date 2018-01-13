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إنذار كاذب بهاواى الأمريكية يطالب السكان بالاحتماء بسبب قرب سقوط صاروخ

السبت، 13 يناير 2018 09:12 م
إنذار كاذب بهاواى الأمريكية يطالب السكان بالاحتماء بسبب قرب سقوط صاروخ صاروخ باليستي


(أ ف ب)
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أعلنت سلطات هاواى اليوم السبت، أن إنذارا صدر من طريق الخطأ حذر سكان هذه الولاية الأمريكية من قرب سقوط صاروخ بالستى فى الجزيرة، وطلب منهم الاحتماء فى الملاجىء.

وفى تغريدات عدة أعلن حاكم هاواى ديفيد ايجي، والوكالة المحلية لادارة الاحداث الطارئة، ان جزيرة هاواى الواقعة فى المحيط الهادئ غير مهددة على الإطلاق بصاروخ بالستي، مع العلم بأن اجواء التوتر قائمة أصلا بسبب تهديدات نظام كوريا الشمالية باستخدام السلاح النووي.

 

          


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