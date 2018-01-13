إندبندنت: سجن مراهق لشرائه متفجرات لقتل أبويه على الشبكة المظلمة ببريطانيا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن محكمة بريطانية حكمت على مراهق يبلغ من العمر 19 عاما بالسجن لمدة 8 سنوات بعد محاولته شراء متفجرات عبر شبكة الإنترنت المظلم بهدف قتل والديه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن وحدة العمليات المسلحة التابعة لجهاز الجريمة الوطنى اعتقلت فى شهر مايو 2017 جورتيج سينج رانداوا بعد تسلمه حزمة أعتقد أنها عبوة ناسفة يمكن التحكم فيها عن بعد.

واستبدل ضباط الوحدة الحزمة التى طلبها رانداوا بقطعة وهمية خاملة قبل اعتقاله فى مايو من العام الماضى.

وأوضحت محكمة برمنجهام أن رانداوا طلب الجهاز بعدما اكتشفت أمه أنه كان لديه علاقة مع فتاة لا تحبها وترفضها.

وعلمت المحكمة أن الطالب المتفوق الذى كان طالبا سابقا فى مدرسة ولفرهامبتون للقواعد النحوية، قبل عرضا لدراسة الطب فى جامعة ليفربول.

وقد ثبت فيما بعد أنه مذنب بحيازة مادة متفجرة بصورة خبيثة بقصد تعريض الحياة للخطر أو التسبب فى إصابات خطيرة.