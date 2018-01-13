إغلاق 124 حضانة غير مرخصة فى القليوبية

وأضاف محمد خيرى رئيس مجلس مدينة طوخ،أنه خلال الحملة تم إغلاق 124 حضانة غير مرخصة بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي.



وأوضح خيرى،أن تلك الحضانات بدون أي وجود قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها واغلاقها فورا، مشيرًا أنه لن يتم السماح بالتساهل في الأماكن المخصصة للأطفال وغياب إجراءات السلامة بها، منوها أن تلك الحملات تتم بصفة مستمرة.

وأشار خيري في بيان لة اليوم، نعمل علي مع مراعاة استيفائها للمواصفات وإجراءات الأمن والسلامة طبقا للقانون،كما أعطى تعليماته للمسؤولين بتشكيل لجنة تضم (مديرية التضامن الاجتماعي – الوحدات المحلية – شرطة المرافق) لتنفيذ قرارات الإغلاق الخاصة بالحضانات المخالفة وغير المرخصة.