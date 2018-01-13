إغلاق 124 حضانة غير مرخصة فى القليوبية

إغلاق 124 حضانة غير مرخصة فى القليوبيةالسبت، 13 يناير 2018 01:39 م
حضانة - أرشيفية
القليوبية حسن عفيفي
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شن مجلس مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية بالتعاون مع ادارة التضامن الإجتماعى حملة مكبرة على حضانات الاطفال لضبط الحضانات المخالفة والغير مرخصة.
وأضاف محمد خيرى رئيس مجلس مدينة طوخ،أنه خلال الحملة تم إغلاق 124 حضانة غير مرخصة بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي.
وأوضح خيرى،أن تلك الحضانات بدون أي وجود قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها واغلاقها فورا، مشيرًا أنه لن يتم السماح بالتساهل في الأماكن المخصصة للأطفال وغياب إجراءات السلامة بها، منوها أن تلك الحملات تتم بصفة مستمرة.
وأشار خيري في بيان لة اليوم، نعمل علي مع مراعاة استيفائها للمواصفات وإجراءات الأمن والسلامة طبقا للقانون،كما أعطى تعليماته للمسؤولين بتشكيل لجنة تضم (مديرية التضامن الاجتماعي – الوحدات المحلية – شرطة المرافق) لتنفيذ قرارات الإغلاق الخاصة بالحضانات المخالفة وغير المرخصة.
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