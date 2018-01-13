إعادة امتحانات طلاب منشأة عباس الثانوية بكفر الشيخ فى 6 مواد





كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إجراء اختبارات للطلاب فى 6 مواد التى تعرضت أوراق الإجابة فيها للتمزيق من قبل 5 طلاب، ابتداء من 20 يناير حتى 23 يناير الجارى.

قال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه قدم مذكرة للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ بنتيجة التحقيقات فى واقعة تمزيق أوراق طلاب الصف الثانى الثانوى بمدرسة منشأة عباس الثانوية، وقرر المحافظة إحالة الواقعة للنيابة الإدارية، كما قرر إعادة امتحان الطلاب فى المواد التى تم تمزيق أوراق الإجابة فيها وهى "اللغة العربية، والكيمياء ،والفيزياء ،والاحياء ،والفلسفة ،واللغة الانجلزية" للصف الثانى الثانوى.

وأضاف عثمان، لـ "اليوم السابع"، أن قوات الأمن القت القبض على 5 طلاب مرتكبى الواقعة، والعامل المسئول عن المدرسة وقت قفز الطلاب لسور المدرسة وكسرهم أقفال الكنترول، وتم إحالتهم للنيابة العامة، مؤكداً أن طلاب الصف الثانى الثانوى سيؤدون الإمتحان فى مادة الجبر ومادة التربية الدينية صباح الغد الأحد، وسيتم اعلان الطلاب بمواعيد الإمتحانات التى ستجرى لهم فى المواد التى تم تمزيق أوراق الإجابة فيها بمعرفة مدير الإدارة التعليمية، ولمدة 4 أيام ابتداء من السبت الموافق 20 يناير حتى 23 يناير الجارى.

تلقى اللواء أحمد صالح مدير أم كفر الشيخ، اخطاراً من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى بكفر الشيخ، يفيد باكتشاف مدير مدرسة منشاة عباس الثانوية العامة ،كسر البابين الحديدى والخشبى الخاصين بغرفة رصد درجات أوراق الإجابة للصفين الأول والثانى الثانوى، وتمزيق 774 ورقة إجابة تم رصد درجاتها وتسجيلها على قاعدة البيانات.

وشكل العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية فريق بحث برئاسة العميد محمد عبدالوهاب رئيس المباحث والرائد رئيس مباحث مركز شرطة سيدى سالم ومعاونه، وبعد تقنين الإجراءات واجراء التحريات الازمة تبين أن وراء اقتحام الكنترول وتمزيق الأوراق الطلاب " أحمد.ع.س.ز" و" أحمد. م.ع.ج" و" فارس.خ.ا" و" عبدالله.م.ا" و" حازم.ع.ع"، والقى القبض عليهم، وبمواجهة الطلاب اعترفوا بارتكابهم الواقعة بدافع إخفاقهما فى حل امتحان إحدى المقررات الدراسية، وأنهم توجهوا أثناء صلاة الجمعة إلى المدرسة وتسلقوا السور وكسروا الأقفال ومزقوا بعض أوراق الإجابة، كما حرقوا أوراق الإجابة الخاصة بالمادة التى اخفقوا فيها، كما القى القبض على العامل بالمدرسة المسئول عن تواجده بالمدرسة أثناء ارتكاب الواقعة ، تحرر المحضر رقم 442 إدارى مركز سيدى سالم، وبدأت النيابة فى اجرتاء التحقيقات مع الطلاب والعامل النبطشي