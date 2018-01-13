إصابة 8 أشخاص فى انفجار شمال ألبانيا

إصابة 8 أشخاص فى انفجار شمال ألبانياالسبت، 13 يناير 2018 05:45 م
عناصر شرطة - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الألبانية اليوم السبت أن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح إثر وقوع انفجار شمالى البلاد.
وقالت الشرطة، فى بيان لها نقلته شبكة (إيه بى سي) الأمريكية، إن الانفجار الذى وقع فى مدينة "شقودرة" التى تبعد 110 كيلومترات (70 ميلا) شمال العاصمة تيرانا تسبب فى تدمير الطابق الأرضى من أحد المبانى التجارية، مشيرة إلى أن ثلاثة من المصابين حالتهم خطيرة ويتلقون العلاج بأحد المستشفيات فى العاصمة.
وأضافت الشرطة أنها تقوم بالتحقيق مع شهود عيان كما أقامت نقاط تفتيش فى مدينة "شقودرة" عقب وقوع الانفجار.
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