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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة

السبت، 13 يناير 2018 06:26 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية


البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بكفر الدوار إثر تصادم سيارتين أمام قرية 6 بدائرة المركز، فى محافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بحادث تصادم بالطريق الزراعى بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص صغير بمنطقة حوض 6 اتجاه كوبرى 45 فى اتجاه مدينة الإسكندرية بكفر الدوار، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم للمستشفى العام لتلقى العلاج وجارٍ تحرير المحضر اللأزم والعرض على النيابة.

 


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