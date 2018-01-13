إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بكفر الدوار إثر تصادم سيارتين أمام قرية 6 بدائرة المركز، فى محافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بحادث تصادم بالطريق الزراعى بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص صغير بمنطقة حوض 6 اتجاه كوبرى 45 فى اتجاه مدينة الإسكندرية بكفر الدوار، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم للمستشفى العام لتلقى العلاج وجارٍ تحرير المحضر اللأزم والعرض على النيابة.