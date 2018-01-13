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إحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة المقتى لقتلهم متهما أثناء ترحيله من السجن

السبت، 13 يناير 2018 06:46 م
إحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة المقتى لقتلهم متهما أثناء ترحيله من السجن مجمع محاكم الإسماعيلية - أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار هانى كمال غبريال وعضوية المستشارين محمد شرف وشريف بركات بأمانة سر محمد عبدالستار وحسام حسن إحالة أوراق 3 متهمين أدينوا بقتل متهم أثناء ترحيله من سجن المستقبل إلى محكمة فايد الجزئية وشرعوا فى قتل عدد من أفراد الشرطة إلى فضيلة المفتى فى الجناية رقم 3729 لسنة 2013 جنايات مركز أبوصوير والمقيدة برقم 2407 لسنة 2013 جنايات كلى الإسماعيلية.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 9/4/2013 بدائرة مركز أبوصوير حيث قام المتهمون "عبد الكريم.ع.ع" 29 عاما نقاش ومقيم الزقازيق شرقية و"حمدى.ح.م"و"وليد.ج.ع"بالاتفاق مع المجنى عليه "عيد.م.ب" تليفونيا بتهريبه أثناء ترحيله من سجن المستقبل إلى محكمة فايد الجزئية لمحاكمته فى القضية رقم 592 لسنة 2013 إدارى فايد بتهمة "سرقة بالإكراه".

وفى يوم تنفيذ خطة هروبه بمعرفة المتهمين قام المتهمين بإطلاق النيران على سيارة الترحيلات أسفل كوبرى المستقبل بدائرة مركز أبوصوير ما أدى إلى مقتل المجنى عليه وإصابة عدد آخر من أفراد الشرطة.

تم ضبط المتهمين ووجهت لهم النيابة العامة تهم "القتل، إتلاف، حيازة سلاح آلى، شروع فى قتل"، وتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.


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