إجلاء سكان فى الفلبين بسبب تصاعد رماد من بركان نشط





(رويترز)

أصدرت الوكالة المعنية بمواجهة الكوارث فى الفلبين أمرا بإجلاء سكان عدد من القرى المجاورة لبركان نشط فى وسط الفلبين بعدما انبعث منه رماد اليوم السبت.

وقال المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل إنه يراقب عن كثب بركان مايون فى إقليم الباى والذى ثار آخر مرة فى عام 2014.

وتسبب أكبر ثوران للبركان فى فبراير 1841 فى دفن بلدة وقتل 1200 شخص.

وأضاف أن البركان فى أضعف مستوى للنشاط لكن لن يسمح ببقاء السكان فى محيط ستة كيلومترات من مركزه إذ تعد "منطقة خطر دائم".

وهذا يعنى أيضا أنه لا يوجد خطر وشيك من حدوث ثوران ضخم للبركان لكن المجلس المحلى المعنى بإدارة الحد من الكوارث أصدر أمرا بإجلاء السكان حرصا على سلامتهم. ولم يتضح حتى الآن عدد السكان الذين ينبغى عليهم مغادرة منطقة الخطر.

وطلبت السلطات من السكان المقيمين خارج منطقة الخطر مباشرة باتخاذ إجراءات وقائية فى مواجهة الانهيارات المحتملة لأسقف منازلهم نتيجة لانبعاث الرماد وسقوط الأمطار.

وقال ريناتو سوليدوم مدير المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل "النشاط غير المعتاد للبركان بدأ فى أواخر العام الماضى لكن يبدو أنه سيستمر لعام آخر".