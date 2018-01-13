video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 13 يناير 2018 11:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إجلاء سكان فى الفلبين بسبب تصاعد رماد من بركان نشط

السبت، 13 يناير 2018 07:20 م
إجلاء سكان فى الفلبين بسبب تصاعد رماد من بركان نشط بركان - أرشيفية


(رويترز)
إضافة تعليق

أصدرت الوكالة المعنية بمواجهة الكوارث فى الفلبين أمرا بإجلاء سكان عدد من القرى المجاورة لبركان نشط فى وسط الفلبين بعدما انبعث منه رماد اليوم السبت.

وقال المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل إنه يراقب عن كثب بركان مايون فى إقليم الباى والذى ثار آخر مرة فى عام 2014.

وتسبب أكبر ثوران للبركان فى فبراير 1841 فى دفن بلدة وقتل 1200 شخص.

وأضاف أن البركان فى أضعف مستوى للنشاط لكن لن يسمح ببقاء السكان فى محيط ستة كيلومترات من مركزه إذ تعد "منطقة خطر دائم".

وهذا يعنى أيضا أنه لا يوجد خطر وشيك من حدوث ثوران ضخم للبركان لكن المجلس المحلى المعنى بإدارة الحد من الكوارث أصدر أمرا بإجلاء السكان حرصا على سلامتهم. ولم يتضح حتى الآن عدد السكان الذين ينبغى عليهم مغادرة منطقة الخطر.

وطلبت السلطات من السكان المقيمين خارج منطقة الخطر مباشرة باتخاذ إجراءات وقائية فى مواجهة الانهيارات المحتملة لأسقف منازلهم نتيجة لانبعاث الرماد وسقوط الأمطار.

وقال ريناتو سوليدوم مدير المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل "النشاط غير المعتاد للبركان بدأ فى أواخر العام الماضى لكن يبدو أنه سيستمر لعام آخر".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرار 500 شخص هربا من ثوران بركان فى بابوا غينيا الجديدة

صور.. "اليوم السابع" داخل بحيرة "كاواه بوتيه" البركانية.. من بركان خامل إلى أشهر منطقة سياحية فى إندونيسيا.. 300 ألف شخص يزورون البحيرة سنويا.. ولونها يتغير من الأزرق إلى الأبيض حسب نسبة الكبريت

ثوران بركان جبل أجونج فى جزيرة بالى بإندونيسيا

الفلبين

بركان

اخبار الفلبين

زلزال



لا تفوتك
رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة