أوباما ينصح رؤساء البيت الأبيض بتوخى الحذر فى تصرفاتهم

أوباما ينصح رؤساء البيت الأبيض بتوخى الحذر فى تصرفاتهمالسبت، 13 يناير 2018 02:16 م
أوباما
واشنطن(أ ش أ)
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قال الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما،فى نصيحة وجهها لمن يشغلون منصب الرئاسة، إن من يشغل هذا المنصب عليه أن يتوخى الحذر فى تصرفاته لأن الجميع يراقبها ويتأثر بها.
وأضاف أوباما،فى حوار مسجل أجراه فى جامعة مدينة نيويورك وأوردت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية مقتطفات منه،أنه من بين الأشياء التى لاحظها وسبقته لملاحظتها قرينته ميشيل هو أن جزءا من القدرة على قيادة الدولة لا علاقة له بالتشريعات ولا باللوائح بل يتعلق بتشكيل مواقف وثقافة المجتمع وزيادة الوعى.
وأشارت المجلة إلى أن أوباما وكعادته منذ مغادرة منصبه فى 2016 تجنب توجيه أى انتقاد مباشر للرئيس الحالى دونالد ترامب.
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