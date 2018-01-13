أهم 10 بوستات.. الأهلى لـ"دولاب البطولات": هل لديك مكان لكأس جديدة؟





كتب هيثم سلامة

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، السبت، نرصدها لكم فى أهم 10 منشورات وهاشتاجات.

1. الأهلى لـ"دولاب البطولات": هل لديك مكان لكأس جديدة؟



الأهلى

2. فيفا بعد السماح للنساء بحضور المباريات فى السعودية: نراكم مع الأخضر فى روسيا



فيفا

3. نجيب ساويرس ينصح الحكومة بالاتجاه إلى الأتوبيسات الكهربائية بدلاً من الوقود



نجيب ساويرس

4. صور.. دينا تفضل الذهبى وليلى علوى الأحمر فى حفل باروكة بارتى



دينا مع مجموعة من الفنانين



دينا وليلى علوى

5. كندة علوش تنشر صورة والدها على إنستجرام.. والجمهور: "تشبهينه"



كندة علوش

6. راغب علامة ينفى ترشحه للانتخابات النيابية فى لبنان



تدوينة راغب علامة

7. تامر حسنى يوجه الشكر للجماهير والفنان أحمد زاهر بعد حفله بالقاهرة الجديدة



تامر حسنى

8. رامى جمال ينشر صورة بصحبة ميريام فارس ويعلق: "انتظروا المفاجأة"



رامى جمال

9. نور الشربينى: "سعيدة وفخورة بفوزى بلقب بطولة السعودية الأولى للاسكواش"



نور الشربينى

10. فيديو.. محمد رمضان يثير الجدل بترديد مقطع من أغنية "ملعونة الشهرة"