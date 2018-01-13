أمن الإسكندرية يضبط متهما فى حريق مدرعة بحوش عيسى





الإسكندرية - أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية من ضبط 9 أشخاص منهم شخص اشتبه فيه سياسيا مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 256/2014 جنايات عسكرية الإسكندرية "حريق مدرعة شرطة بدائرة مركز حوش عيسى - بأمن البحيرة، المحكوم عليه فيها غيابيا بالسجن المؤبد" سبق الإخطار بضبطه بتاريخ 11 الجارى وجار تنفيذ الحكم عليه.

كما تم ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة توك توك وتم ضبط المتهمين وجار تحويلهم للنيابة، كما تم ضبط 3 أسلحة نارية بدون ترخيص، 14 قضية اتجار فى المخدرات من بينهم 19 طربة حشيش، 3 قضايا هيروين.

وتم ضبط 1800 مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظة، وذلك خلال الحملة التى شنتها الإدارة العامة لمرور الإسكندرية.