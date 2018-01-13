ألمانيا: سنواصل السعى للتطبيق الكامل لاتفاق إيران النووى





برلين (رويترز)

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن بلادها سوف تتشاور مع بريطانيا وفرنسا بشأن كيفية المضى قدما فى تطبيق الاتفاق النووى، مع إيران، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب منه إذا لم يتم إصلاح بعض "العيوب".

وقالت المتحدثة فى رسالة بالبريد الإلكترونى "سوف نتشاور الآن مع شركائنا الأوروبيين للتوصل إلى سبيل مشترك للمضى قدما، الحكومة الاتحادية ستواصل العمل من أجل التطبيق الكامل للاتفاق النووي".