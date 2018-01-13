أشرف رشاد: الرئاسة محسومة للسيسى والمرشحين يبحثون عن دور سياسى





كتب أيمن رمضان

قال النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة هى سهلة شكلاً ولكنها صعبة فى مضمونها، سواء فى ظل ترشح الفريق سامى عنان أو خالد على أو أى اسماء اخرى، موضحاً أن هذه الاسماء تبحث عن دور أو مشهد فى الحياة السياسية بشكل كبير بينما المنافسة محسومة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف "رشاد"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن على كل من يترشح لرئاسة مصر عليه أن يعلم تمام حجم ومكانة مصر الإقليمية والدولية ، وتابع:"مصر أكبر من مجرد موقف أو بعض الآراء".

وفى سياق آخر طالب رئيس حزب مستقبل وطن المتربصين بمصر أن يعلموا أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها استعادت هيبتها الكاملة بعد الأحداث التى وقعت الأعوام الماضية، وبلغت البلاد مرحلة الاستقرار المطمئن ولن تخضع مصر لأى من الضغوط التى يمارسها البعض من أجل تحقيق مكاسب شخصية.