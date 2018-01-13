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أسعار النفط اليوم السبت 13-1-2018 برنت يسجل 69.87 دولار للبرميل

السبت، 13 يناير 2018 08:05 م
أسعار النفط اليوم السبت 13-1-2018 برنت يسجل 69.87 دولار للبرميل


كتب أحمد أبو حجر
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صعدت أسعار النفط اليوم السبت 13-1-2018، حيث سجلت عقود برنت نحو 69.87 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط نحو 64.30 دولار للبرميل.

وفى جلسة الخميس سجل الخام الأمريكى أقوى مستوى له منذ أواخر 2014 عند 64.77 دولار.

 دعم أسعار النفط 

وتتلقى أسعار النفط دعما بعد تصريحات وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك إن إمدادات الخام العالمية لم تصل بعد إلى مرحلة التوازن الكامل، وهو ما خفف قلق الأسواق من إنهاء مبكر لاتفاق تقوده منظمة أوبك لخفض الانتاج، وقال نوفاك إن وزراء من منتجين رئيسيين فى أوبك وخارجها سيناقشون احتمال الخروج من الاتفاق أثناء اجتماع للجنة المشتركة لمراقبة السوق من المقرر أن يعقد فى سلطنة عمان فى 21 يناير. وأضاف نرى أن فائض المعروض فى الأسواق يتناقص، لكن السوق لم تتوازن بشكل كامل حتى الآن.

وأعطت تعليقاته دعما للأسعار، التى تعافت بعد انخفاضها فى وقت سابق، رغم أن السوق لم تصل إلى المستويات المرتفعة التى لامستها فى جلسة الخميس عندما تخطى خام القياس العالمى مزيج برنت مستوى 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014.

 وينهى برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 3.3 % فى حين سجل الخام الأمريكى قفزة بلغت 4.7 %.

إنتاج النفط العراقية تقترب من 5 ملايين برميل يوميا
 

فيما قال وزير النفط العراقى جبار اللعيبى إن الطاقة الإنتاجية لبلاده تقترب من الوصول إلى خمسة ملايين برميل يوميا لكن البلاد ستلتزم تماما بمعدل الإنتاج المستهدف فى إطار اتفاق عالمى لخفض الإمدادات.وقال إن إنتاج النفط من العراق بلغ حاليا نحو 4.3 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن اتفاقا لخفض إنتاج النفط بين دول منتجة من أوبك وخارجها يجب أن يستمر على الرغم من الارتفاع القوى فى أسعار النفط مشيرا إلى أن أسواق النفط لا تزال بحاجة لمزيد من الوقت لتستقر.

إنتاج نيجيريا من النفط لا يزال أقل من 1.8 مليون برميل يوميا
 

فيما قال وزير النفط النيجيرى إيمانويل إيبى كاتشيكو إن إنتاج بلاده من الخام لا يزال أقل من 1.8 مليون برميل يوميا وهو المعدل الذى اتفقت عليه مع أوبك العام الماضى.

وأضاف أن إنتاج المكثفات بلغ 300 ألف برميل يوميا مشيرا إلى أن المعطيات الأساسية فى السوق لم تتغير كثيرا وليس هناك حاجة للمبالغة فى التفاؤل بسبب الارتفاع الراهن فى أسعار النفط.

 


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