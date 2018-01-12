89% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم زواج الأطفال





فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم زواج الأطفال، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم زواج الأطفال.

وأيد 89% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم زواج الأطفال، بينما رفض 9% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم زواج الأطفال، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.