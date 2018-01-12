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خلال عام..

85 ألف مواطن حصلوا على 30.4 مليون جنيه مساعدات من الدولة.. تعرف على أنواعها

الجمعة، 12 يناير 2018 05:00 ص
85 ألف مواطن حصلوا على 30.4 مليون جنيه مساعدات من الدولة.. تعرف على أنواعها المركزى للتعبئة والإحصاء


كتبت- هبة حسام
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بقيمة 30.440 مليون جنيه، أنفقت الدولة مساعدات لـ 85 ألف و419 حالة، ووفقا لأحدث النشرات السنوية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول إحصاءات الخدمات الاجتماعية لعام 2016، تنوعت قيمة تلك المساعدات بين مصاريف تعليم وجنازات وحالات وضع وأخرى صرفت كمنح مساعدة لحالات طارئة ملحة.
 
 
وبحسب النشرة السنوية، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، بلغت قيمة المساعدات التى صرفتها الدولة كمصاريف تعليم خلال العام المشار إليه 1.8 مليون جنيه، لمستفيدين بلغ عددهم 5795 مستفيدا، بينما بلغت قيمة المساعدات المنصرفة لمصاريف الجنازات 9.9 مليون جنيه، واستفاد منها 26.606 ألف حالة.
 
 
كما أشارت البيانات الإحصائية، إلى قيمة المساعدات المنصرفة تحت بند "مصاريف لحالات وضع"، وقد بلغت 142 ألف جنيه، لـ238 حالة، موضحة قيمة ما تم صرفه كمنح لحالات طارئة ملحة، والذى بلغ نحو 18 مليون جنيه، تم صرفها لـ 52.388 ألف حالة مستفيدة.
 
 
لافتة إلى أنه ضمن القيمة الإجمالية للمساعدات التى أنفقتها الدولة خلال عام 2016 "30.4 مليون جنيه"، تم صرف منح للمشروعات الصغيرة بقيمة 505 ألف جنيه ل 292 مستفيد.

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