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8 تكليفات من محافظ دمياط لرؤساء الوحدات المحلية.. تعرف عليها

الجمعة، 12 يناير 2018 12:11 م
8 تكليفات من محافظ دمياط لرؤساء الوحدات المحلية.. تعرف عليها الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط


دمياط - معتز الشربينى
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كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بـ8 تكليفات لتنفيذها ضمن خطة عمل الوحدات المحلية خلال المرحلة المقبلة، وقبل إجراء تقييم شامل لأعمال رؤساء الوحدات المحلية وتشمل:

- الانتهاء من أعمال رصف الطرق بكافة الشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف.

- تأمين المنشآت والوحدات والمديريات تأمينا كاملا كلا فى نطاق عمله، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتأمين ضد الحرائق وغيرها من الأخطار.

-  متابعة خطوط سير السيارات التابعة للوحدات والمديريات يوميا.

-  الارتقاء بمستوى العمل بأقسام الوحدات المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

- الانتهاء من أعمال رد الشئ لأصله بالتنسيق مع الجهات المعنية.

-  التأكد من توفير الإنارة اللازمة للطرق وصيانة الأعمدة التالفة بجميع الشوارع والطرق الرئيسية.

- تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات ورفع المخالفات.

- التواجد الدائم بالشارع لخدمة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وتلبيتها فى أسرع وقت ممكن.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد حركة تنقلات موسعة بين نواب ومساعدين رؤساء المراكز والمدن، وكذا رؤساء الإدارات الهندسية والقانونية بالمراكز والمدن، وذلك للاستفادة من الطاقات البشرية وتجديد النشاط من أجل صالح العمل العام.

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، عقد اجتماعا موسعا أمس مع رؤساء الوحدات المحلية، لبحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة.


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