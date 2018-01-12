7 طرق تساعدك فى التفرقة بين لحوم الماشية والحمير.. تعرف عليها





دمياط-معتز الشربينى

تشهد أسواق بيع اللحوم فى مختلف المحافظات وجود بعض حالات الغش التجارى والتلاعب فى أنواع اللحوم سواء الطازجة أو المطهية، الأمر الذى ترتب عليه حالة من القلق لدى المستهلك أثناء شراء اللحوم، حيث يتم التلاعب فى بيع اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى أو بيع لحوم الحمير أو الخيول على أنها لحوم بلدى.

وفى هذا الصدد يستعرض "اليوم السابع" 7 طرق للتفرقة بين لحوم المواشى والحمير على لسان الدكتور محمد زكريا شلبى استشارى الميكروبى ولوجى والفاحص الغذائى بالرقابة على الصادرات والواردات.

لون اللحمة: لون لحمة الحمير أحمر داكن بنى ويميل للزرقة والسواد، على عكس لحوم الماشية فتكون لونها أحمر وردى زهرى.

لون الدهن: الدهن للحم الحمير لا يتجمد أبدا ويكون جيلاتينى ويظل شكله هلامى ويكون لون الدهن أصفر نحاسى ولكن هناك لحوما أيضا يكون لون الدهن أصفر ولكنه أصفر مقبول فاتح اللون ويتجمد مثلما فى اللحوم البقرية، كما أن الدهن بلحوم الماشية يتجمد ويكون لونه أبيض باللحوم الجاموس ويميل للاصفرار باللحوم البقرية.

الضلوع: بالنسبة للحوم الحمير يحتوى على 18 زوجا من الأضلاع بينما فى لحوم الماشية كالأبقار والجاموس تحتوى على 13 زوجا من الأضلاع، كما أن الضلوع بلحوم الحمير تكون الأضلاع رفيعة للغاية، وليست سميكة مثل الأبقار والجاموس، كما أن لونها يكون داكنا ولو تعرضت للهواء يتحول لونها إلى ما يشبه صدأ.

الألياف: وهى الخطوط البيضاء الموجودة داخل اللحوم وتكون قوية فى الحمير والفرق بينها ولحوم الماشية بتكون الألياف بها ضعيفة وقليلة والغضاريف فى لحوم الماشية ضعيفة.

الكاهل أو "الكارع": فى لحوم الحمير عصوى ورفيع وكاهل الماشية من الخلف ممتلئة وسميكة.

الرائحة: نسخن سكينة ونضع نصلها فى قطعه لحمة ولو انبعث منها رائحة اللحم تشبه رائحة اسطبلات الخيل فهو لحم حمير وفى حالة عدم انبعاث أية روائح فهو لحم ماشية.



اختبار اليود: نحضر حوالى 250 جراما من اللحمة بشرط تحتوى على كمية من الدهن ونفرمها ويتم غليها فى ماء ساخن "الشوربة" ونضع عليها كمية من مادة (صبغة اليود) فى حالة تحويل اللون إلى اللون بنفسجى أو أزرق فهى لحم حمير أو خيول، أما إذا ظل اللون بدون تغيير فهى لحوم ماشية عادية.