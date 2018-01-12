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4 أيام حبس لتاجر مخدرات سقط بـ 4 كيلو حشيش فى دار السلام

الجمعة، 12 يناير 2018 08:17 م
4 أيام حبس لتاجر مخدرات سقط بـ 4 كيلو حشيش فى دار السلام حشيش - ارشيفية


كتب محمد عبد الرازق
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قررت نيابة دار السلام، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته 4 كيلو حشيش.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث دار السلام باتجار "أحمد.س" 28 سنة عاطل، ومقيم بدار السلام؛ فى المواد المخدرة.

وأكدت التحريات صحة المعلومات فداهمت قوة المتهم، وألقت القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 4 كيلو جرام، ومبلغ 1500 جنيه، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته، فتحرر له المحضر اللازم وتولت معه النيابة التحقيق وقررت حبسه.

 


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