3.11 % ارتفاعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال الأسبوع المنتهى





كتب هانى الحوتى

ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 15242 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 851 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 2.34% مغلقاً عند مستوى 2016 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 1.91% مغلقًا عند مستوى 14785 نقطة.