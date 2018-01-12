3.11 % ارتفاعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال الأسبوع المنتهى

3.11 % ارتفاعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال الأسبوع المنتهىالجمعة، 12 يناير 2018 09:00 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 15242 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 851 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 2.34% مغلقاً عند مستوى 2016 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 1.91% مغلقًا عند مستوى 14785 نقطة.
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