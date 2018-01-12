28.7 مليون سائح زاروا اليابان فى عام 2017 بنسبة زيادة 19.3%الجمعة، 12 يناير 2018 05:27 م
اليابان
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سجل عدد السياح الأجانب الذين زاروا اليابان فى عام 2017 مستوى قياسيا بلغ 28 مليونا و690 ألف شخص بزيادة تقدر بـ 19.3% مقارنة بالعام الذى يسبقه، لتحقق ارتفاعا للسنة السادسة على التوالى.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الجمعة عن كيشى إيشى وزير النقل والبنية التحتية والنقل والسياحة فى اليابان قوله إن تزايد عدد السياح يُعزى إلى زيادة عدد الرحلات الجوية منخفضة التكلفة من كوريا الجنوبية والدول الآسيوية الأخرى وخدمات سفن الرحلات البحرية السياحية بين الصين واليابان إلى جانب تخفيف متطلبات التأشيرة للمسافرين الصينيين والروس.
وأضاف إيشى فى مؤتمر صحفى :"فى عام 2017، كانت هناك زيادة حادة فى عدد السياح من آسيا، ونحن بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لجذب السياح من مجموعة واسعة من الدول والمناطق".
ومن المتوقع أن تصدر الحكومة اليابانية توزيعا إقليميا وتفاصيل أخرى حول حركة السياحة الأسبوع القادم.
وتستهدف حكومة اليابان جذب 40 مليون زائر أجنبى بحلول عام 2020 عند استضافة أولمبياد عام 2020 والألعاب الباراليمبية. كما تخطط لاستخدام إيرادات ضريبة المغادرة، وتبلغ ألف ين يابانى، المفروضة على كل مسافر اعتبارا من يناير 2019، لتعزيز السياحة.
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