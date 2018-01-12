11 معتقلا فى جوانتانامو يقاضون ترامب بتهمة معاداة المسلمين





أ ف ب

رفع 11 معتقلا فى سجن قاعدة جوانتانامو العسكرية الأمريكية، فى كوبا، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، معتبرين أنه يتم إبقاؤهم فى السجن لأنهم مسلمون.

واستشهد المعتقلون فى الدعوى بتغريدات وتصريحات لترامب، تثبت برأيهم معاداته للاسلام، مستلهمين الحجج التى استند إليها معارضو المرسوم الرئاسى حول الهجرة الذى استهدف فى البدء دولا ذات غالبية مسلمة حصرا.

كما أورد المعتقلون تصريحات لترامب، قال فيها إن "المعتقلين فى جوانتانامو يجب ألا يُطلق سراحهم أبدا، وهو موقف يتناقض مع الإدارات السابقة التى اعتبرت أن السجناء البالغ عددهم 41 شخصًا بعد أن كانوا 775، يجب أن يُعاد النظر فى وضعهم أو أن تتم احالتهم أمام محكمة عسكرية".

وجاء فى الدعوى التى تشير بوضوح إلى مرسوم الهجرة أن "معارضة الرئيس لإطلاق سراح السجناء فى جوانتانامو تندرج فى خط مباشر مع مبادرات سياسية اخرى دون تمييز من قبله وألغتها المحاكم".

وتابعت الوثيقة أن "موقفه حول جوانتانامو يدعو أقله إلى مراجعة من قبل القضاء"، مضيفة أن ترامب، أعرب عن الأمل مؤخرا فى أن يتم إرسال المسلم الذى قتل عدة أشخاص فى نيويورك إلى جوانتانامو، وحرمانه من الآلية القضائية بموجب الدستور، لكنه لم يلمح أبدًا إلى حرمان السفاحين البيض من هذه الآلية".

وقدمت الشكوى أمام محكمة فيدرالية فى واشنطن فى الذكرى السنوية الـ16 لبدء استخدام السجن الواقع فى قاعدة عسكرية فى كوبا، وهى تطالب بإصدار أمر بمثول المعتقلين وبعضهم مسجون منذ العام 2005 أمام القضاء لتوجيه الاتهام إليهم أو إطلاق سراحهم.

وتابع مقدمو الدعوى، أن الإشارات الصادرة عن إدارة ترامب بأن لا نية لديها فى إطلاق سراحهم مخالفة للتشريع الأمريكى وللقانون الدولى، وجاء فى الوثيقة أنه "دليل على كرهه لهؤلاء السجناء ولكل المسلمين المولودين فى الخارج والمسلمين بشكل عام على غرار ما رفضته المحاكم فى الاشهر الماضية وكانت على حق فى القيام بذلك".