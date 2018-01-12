​​ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة و17 عجل بتلو تم ذبحها بالمخالفة فى القليوبية





كتب عز النوبى

كشف تقرير رسمى للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أن حملات التفتيش والرقابة على أسواق ومحلات بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتهما المختلفة، تمكنت من ضبط حوالى 3 آلاف و245 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بمحافظة القليوبية.

وقالت الوزارة فى بيان لها إن كافة الكميات المضبوطة هى لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كذلك وجود 17 عجل بتلو وعجلة صغيرة السن تم ذبحهم بالمخالفة للقانون، حيث تم التحفظ على كافة الكميات المضبوطة وتحرير 14 محضراً لتتولي الجهات القانونية التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن جهته شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتورعبد المنعم البنا على إحكام الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين.

وشدد البنا على عدم التهاون مع أى مخالفات فى هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتاً الى أن تلك الحملات تستهدف في الاساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وأكد وزير الزراعة ، أن تلك الحملات والتى تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، تقوم أيضاً بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني خاصة اللحوم والدواجن والاسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.