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وكيل الشباب والرياضة بالسويس: افتتاح ملاعب فى الريف والمدن الجديدة

الجمعة، 12 يناير 2018 12:34 م
وكيل الشباب والرياضة بالسويس: افتتاح ملاعب فى الريف والمدن الجديدة سعيد محمد وكيل وزارة الشباب الرياضة بالسويس


السويس- سيد نون
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قال سعيد محمد، وكيل وزارة الشباب الرياضة بالسويس، إنه سيتم افتتاح عدد من الملاعب الجديدة بالقطاع الريفى بالمحافظة خلال العام الحالى 2018، بجانب افتتاح ملاعب جديدة بالمدن الجديدة بالمحافظة.

 

وأكد سعيد محمد لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد ثلاثة ملاعب سيتم افتتاحها بالقطاع الريفى، وأيضا أربعة ملاعب أخرى سيتم افتتاحها فى مدن السلام واحد واثنين والمدن الجديدة، وسيستفيد منها السكان والشباب.

 

وأشار سعيد محمد، إلى أنه تقرر أن يتم افتتاح مستشفى الطب الرياضى الجديدة بالسويس فى شهر مايو المقبل، وستقدم الخدمة العلاجية لجميع الرياضيين بالمحافظة، خاصة أن المحافظة كانت فى حاجة لها.

 

وأوضح سعيد محمد، إننا ننفذ خطة كاملة خلال عام 2018 نحاول من خلالها النهوض بالرياضة والخدمات المقدمة للشباب فى كل مكان بالمحافظة، وهى خطة دولة ووزارة الشباب التى تهدف الى نشر الرياضة فى كل مكان بالمحافظة.

 

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه يوجد تعاون كامل بين وزير الشباب ومحافظ السويس من اجل النهوض بالشباب والرياضة بالمحافظة.

 

 

 


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