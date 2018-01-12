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وفاة المتهم بقتل والدته وخالته فى مستشفى أسوان الجامعى بسبب غيبوبة سكر

الجمعة، 12 يناير 2018 04:15 م
وفاة المتهم بقتل والدته وخالته فى مستشفى أسوان الجامعى بسبب غيبوبة سكر جثة - أرشيفية


أسوان ندى سليم
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لفظ المتهم بقتل والدته وخالته بعزبة عسكر فى أسوان، ويدعى "محمد.ر"، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى أسوان الجامعى، فجر اليوم الجمعة، وذلك نتيجة إصابته بمرض السكر.
 
وكان المتهم، قد اعترف بارتكاب الواقعة، أمام نيابة اسوان، قائلا: "أمى عايرتنى عشان مبشتغلش وبطلت تصرف عليا وقالتلى مش هديك فلوس تانى".
 
وأوضح المتهم، أنه قبل الواقعة بعدة أيام نشبت مشادات كلامية بينه وبين والدته بعد إصراراها على عدم إعطائه مصروف خشية من والده، وتابع قائلا: "مطلبتش منها فلوس كتير كنت عايز مصاريفى وحق السجاير وبس، لكنها رفضت تدينى فلوس واستفزتنى".
 
وكشفت اعترافات القاتل، أنه توجه ليلة الحادث إلى منزل خالته بعزبة عسكر، وقرر الانتقام من والدته بإطلاق النار عليها، وعندما حاولت خالته إنقاذها أطلق عليها الرصاص، مما أودى بحياتهما بالحال. 
 
ومن جانبها، أمرت الأجهزة الأمنية بحجز المتهم بالمستشفى تحت حراسة أمنية، نظرا لتدهور حالته الصحية، لإصابته بمرض السكر، وأمرت بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 

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