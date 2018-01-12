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الجمعة، 12 يناير 2018 02:54 م
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وصول وسفر 1915 راكبًا وتداول 397 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الجمعة، 12 يناير 2018 11:44 ص
وصول وسفر 1915 راكبًا وتداول 397 شاحنة بموانئ البحر الأحمر سفينة حاويات - أرشيفية


جنوب سيناء فايزة مرسال
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أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع كما تغادر ميناء بورتوفيق السفينة أمنية وعلى متنها 4500 طن بضائع عامة متجهة إلى اليمن.

على جانب آخر، يستعد ميناء سفاجا لمغادرة 4 سفن وهى أمانة، الحرية2، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 464 راكب و229 شاحنة بضائع و22 سيارة.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال أربع سفن وهى أمانة، الرياض، الحرية2، النوى اكسبريس وعلى متنهم 588 راكب و103 شاحنة بضائع و9 شاحنة عفش ركاب و245 سيارة وغادرت السفينة الرياض وعلى متنها 156 راكب و3 شاحنة و19 سيارة.

على جانب آخر، شهد ميناء نويبع وصول وسفر 707 راكب وتداول 53 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين برنسيسة وبريدج وعلى متنهم 296 راكب و4 براد و2 تريلا و2 سيارة و2 باص جيت.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى برنسيسة، ايلة، بريدج وعلى متنهم 295 راكب و15 براد و9 تريلا و3 سيارة فيما غادرت ثلاث سفن وهى برنسيسة، ايلة، بريدج وعلى متنهم 116 راكب و23 براد و1 سيارة.


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