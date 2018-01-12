وزير الصحة: تجهيز قاعدة بيانات لـ90 مليون مواطن لتطبيق التأمين الصحى الشامل

وزير الصحة: تجهيز قاعدة بيانات لـ90 مليون مواطن لتطبيق التأمين الصحى الشاملالجمعة، 12 يناير 2018 07:00 ص
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، تجهيز قاعدة بيانات كبرى تضم أكثر من 90 مليون مواطن ستستخدم فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد .
وقال وزير الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سجرى رفع كفاءة كافة المستشفيات والوحدات الصحية بالجمهورية استعدادًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن مشروع التأمين الصحى حاليًا يقوم على توفير جميع الخدمات التى يقدمها التأمين الحالى والعلاج على نفقة الدولة .
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