video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 12 يناير 2018 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الصحة: تجهيز قاعدة بيانات لـ90 مليون مواطن لتطبيق التأمين الصحى الشامل

الجمعة، 12 يناير 2018 07:00 ص
وزير الصحة: تجهيز قاعدة بيانات لـ90 مليون مواطن لتطبيق التأمين الصحى الشامل الدكتور أحمد عماد وزير الصحة


كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، تجهيز قاعدة بيانات كبرى تضم أكثر من 90 مليون مواطن ستستخدم فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد .

 

وقال وزير الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سجرى رفع كفاءة كافة المستشفيات والوحدات الصحية بالجمهورية استعدادًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل.

 

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن مشروع التأمين الصحى حاليًا يقوم على توفير جميع الخدمات التى يقدمها التأمين الحالى والعلاج على نفقة الدولة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الصحة: تطوير 1076 وحدة صحية بقرى الصعيد لتقديم خدمة مميزة للمرضى

الصحة: 4 ملايين مواطن تلقوا الخدمة الطبية فى المستشفيات خلال عام

الصحة

التامين الصحى

قاعدة بيانات



لا تفوتك
مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة