وزير التموين يفتتح فرعًا جديدًا لجهاز حماية المستهلك بالسويس الثلاثاء

وزير التموين يفتتح فرعًا جديدًا لجهاز حماية المستهلك بالسويس الثلاثاءالجمعة، 12 يناير 2018 06:00 ص
كتب مدحت وهبة
يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فرع جديد لجهاز حماية المستهلك بمحافظة السويس يوم الثلاثاء المقبل، بهدف تفعيل منظومة الرقابة فى مختلف المحافظات، ومن المقرر أن يقوم الوزير بجولة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بالمحافظة .
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين سيفتتح فرع الجهاز الجديد فى محافظة السويس فى إطار توجيهاته بالتوسع فى انشاء فروع للجهاز بمختلف المحافظات لمنع التلاعب فى السلع والمنتجات الغذائية المطروحة للمواطنين فى الأسواق لافتا الى انه جارى الاتفاق مع المحافظين بشأن تخصيص مقرات كفروع للجهاز فى المحافظات.
كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن جهاز حماية المستهلك ليس جهازا تنظيميا وإنما هو جهاز رقابى، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية هى التى تضع الشروط والقواعد لحماية المستهلك فى هذا الإطار.
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بواسطة:
مجدى
هههههههه ههههههه هههههههه
حماية المستهلك ههههههههه و كل يوم المستهلك بيضرب على أفاة ههههه