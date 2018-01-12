وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول أداء المراكز الثقافية بالخارج





كتب – وائل ربيعى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من د. حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات بالوزارة حول أنشطة بعض المكاتب والمراكز الثقافية بباريس وطوكيو والسعودية ونواكشوط بموريتانيا وآلماطا بكازاخستان خلال الفترة الماضية.

وفى إطار الأنشطة الثقافية أشار التقرير إلى تنظيم المكتب الثقافى المصرى بباريس احتفالية خلال شهر ديسمبر الماضى بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية ومرور عام على إعادة افتتاح المكتب الثقافى المصرى بباريس، وتم تقديم محاضرة حول مكانة اللغة العربية فى العالم وكونها من أقدم اللغات السامية وإحدى أكثر اللغات انتشارا فى العالم، وكذلك استعراض الإستراتيجية التى تم اتباعها فى الأنشطة الثقافية على مدار العام الماضى، وما تم إنجازه من أنشطة ثقافية وتعليمية واجتماعية منذ إعادة تشغيل المكتب الثقافى بباريس.

وفى ضوء الاهتمام بالتواصل مع الطلاب المصريين بالخارج قام المكتب الثقافى المصرى بطوكيو بتنظيم ندوة بمشاركة بعض من الطلاب المصريين باليابان والجمهور اليابانى؛ بهدف التواصل معهم والحديث عن مصر ومؤسسات التعليم العالى المصرية، كما قام المكتب أيضاً بعرض فيديو ترويجى عن مصر .

كما قام المكتب الثقافى المصرى بالسعودية بعقد لقاء مع أولياء أمور أبناء الجالية المصرية بمدارس الابتكارية "مسار المنهج المصرى" فى جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، بهدف التواصل معهم، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم.

وفى إطار مكافحة الفكر المتطرف شارك المركز الثقافى المصرى بنواكشوط بموريتانيا فى فعاليات الدورة الـثلاثين للمؤتمر الدولى للسيرة النبوية التى ينظمها "التجمع الثقافى الإسلامى" بموريتانيا وغرب إفريقيا بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامى؛ للمناقشة حول اعتماد قيم الاعتدال ومنهج الوسطية فى السيرة النبوية بمشاركة وفود عربية وإفريقية.

وفى ضوء نشر الثقافة العربية قام المركز الثقافى المصرى بآلماطا بكازاخستان بتنظيم دورة تدريبية لطلاب الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية "نور- مبارك" عن آليات جديدة لتدريس الصرف العربى.